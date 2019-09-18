В Турции горит фабрика по производству кожаных изделий

18 сентября 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Тузла горит фабрика по производству кожаных изделий, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Все работники фабрики эвакуированы.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Ведутся работы по локализации огня.

По данным СМИ, сильный огонь затрудняет работу пожарных.

Согласно информации, эвакуированы жители ближайших зданий.

О причине пожара не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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