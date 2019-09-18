В Турции горит фабрика по производству кожаных изделий

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Тузла горит фабрика по производству кожаных изделий, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Все работники фабрики эвакуированы.
На месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Ведутся работы по локализации огня.
По данным СМИ, сильный огонь затрудняет работу пожарных.
Согласно информации, эвакуированы жители ближайших зданий.
О причине пожара не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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