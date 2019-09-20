Вароша будет открыт для туристов – вице президент Турции

БАКУ /Trend/ - Вароша (Maraş) - квартал в Фамагусте на Кипре, называемый "городом-призраком", будет открыт для туристов, передает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай в ходе визита на Северный Кипр.

Он отметил, что, имущество, оставленное в Вароше, также будет возвращено владельцам.

Отметим, что в период с 1970 по 1974 годы город был на пике своей популярности и пользовался признанием многих известных людей того времени. Среди мировых звёзд, посещавших его, были Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо.

В Вароше много современных отелей, развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов. Один из отелей был введен в строй за три дня до того, как город был оставлен жителями.

Часть гостиничных комплексов города, юридически, является частной собственностью граждан 20 стран мира.

Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией — провозглашенное в 1983 году государство, занимающее северную треть острова Кипр. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Фактически, переговоры об объединении острова идут давно, но пока безрезультатно.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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