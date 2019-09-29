Турецкие ВВС сбили беспилотник на границе с Сирией

29 сентября 2019 21:59 (UTC+04:00)

Военно-воздушные силы Турции в воскресенье сбили неопознанный беспилотник на сирийской границе после того, как он шесть раз нарушил воздушное пространство Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Беспилотный летательный аппарат, который шесть раз (в субботу) нарушил наше воздушное пространство был сбит двумя нашими F-16, взлетевшими с авиабазы Инджирлик» на юге Турции, - сообщили в министерстве обороны, поделившись фотографиями сбитого дрона.

Министерство заявило, что неизвестно кому принадлежал беспилотник, но сообщило что оно было сбито в 13:24 по местному времени.

Отмечается, что обломки беспилотника упали в районе военной базы Чилдыроба на территории провинции Килис.

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