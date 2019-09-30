В Турции задержаны свыше тысячи нелегалов из Афганистана

БАКУ /Trend/ - В течение последних пяти дней сентября (26-30 сентября) в турецкой провинции Чанаккале задержаны 1057 нелегалов, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в целом за указанный период в провинции было осуществлено 41 операций против нелегальной миграции.

Согласно данным СМИ, 1055 из задержанных являются гражданами Афганистана, один иранец и один гражданин Сирии.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции было задержано 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны также 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы, за плату от 500 до семи тысяч евро, переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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