В Турции задержаны свыше тысячи нелегалов из Афганистана

30 сентября 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение последних пяти дней сентября (26-30 сентября) в турецкой провинции Чанаккале задержаны 1057 нелегалов, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в целом за указанный период в провинции было осуществлено 41 операций против нелегальной миграции.
Согласно данным СМИ, 1055 из задержанных являются гражданами Афганистана, один иранец и один гражданин Сирии.

Отметим, что за последние 3,5 года в Турции было задержано 796 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран. За указанный период задержаны также 18,7 тысячи организаторов нелегальной миграции в Европу. Нелегалы, за плату от 500 до семи тысяч евро, переправлялись из Турции в европейские страны.

В течение шести месяцев 2019 года в результате крушений нескольких лодок и судов, перевозивших нелегалов в Европу, погибли 144 человека. За указанный период в результате ДТП в Турции погибли 64 нелегала. На границах Турции с Ираном и Грецией погибли от холода 43 нелегальных мигранта.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Турции затонуло судно с нелегалами
Турция 19 сентября 14:00
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
США 13 сентября 21:03
В Измире задержаны нелегалы
Турция 13 сентября 10:22
ДТП в Турции - двое погибших и свыше 30 раненных
Турция 6 сентября 11:44
В Турции задержаны нелегалы из Афганистана
Турция 16 августа 13:42
В Турции задержаны более 30 нелегалов из Ирана и Афганистана
Турция 12 августа 10:43
Лента новостей
Казахстан рискует не выполнить обещания по поставкам газа в Китай
Бизнес 18:29
ЦБА заработает 200 млн долларов от управления валютными резервами
Финансы 18:26
Грузия демонстрирует наибольший экономический рост среди стран Восточного партнерства ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 18:24
Узбекская товарная биржа опубликовала результаты торгов за прошедшую неделю
Бизнес 18:21
В центре Гейдара Алиева состоится лекция Татьяны Поляковой на тему "Этикет и профессиональное общение"
Общество 18:19
Продолжается ТЭC интеграции сетей SOCAR Fiber Optic и Millenicom
Энергетика 18:13
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Шамахы
Политика 18:11
Главный пирс Бакинского бульвара закрылся на ремонт
Общество 18:11
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР
Политика 17:52