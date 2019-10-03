Ялчин Акдоган назначен советником главы правящей партии в Турции

3 октября 2019 02:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ялчин Акдоган назначен советником председателя турецкой правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующее заявление на своей странице в соцсети сделал генеральный секретарь партии Фатих Шахин.

Шахин отметил, что депутат ПСР от Анкары Ялчын Акдоган назначен в качестве "советника председателя партии".

Генсек поздравил Акдогана и выразил надежду на то, что данное назначение принесет пользу партии.

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