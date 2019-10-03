Растет число американских и израильских туристов, посещающих Турцию

БАКУ /Trend/ - В августе этого года Турцию посетили 158,683 тысячи туристов из США и Израиля, пишет Trend в четверг со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

В августе 2019 года Турцию посетили 65,723 тысячи туристов из США, что на 25,42 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,04 процента", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в январе-августе 2019 года Турцию посетили 397,185 тысячи туристов из США, что на 21,80 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-август 2019 года, составила 1,28 процента

Согласно данным министерства, в августе 2019 года Турцию посетили 92,960 тысячи туристов из Израиля, что на 27,38 процента больше по сравнению с показателем августа 2018 года.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,47 процента

Отмечается, что в январе-августе 2019 года Турцию посетили 378,272 тысячи туристов из Израиля, что на 26,24 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-август 2019 года, составила 19,93 процента.

Отметим, что в августе 2019 года Турцию посетили 6,307 миллиона туристов, что на 17,17 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,4 миллиона, Стамбул - 1,5 миллиона туристов.

В январе-августе 2019 года Турцию посетил 31 миллион туристов, что на 14,72 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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