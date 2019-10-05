Стабильность в Ираке важна для Турции – МИД

5 октября 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стабильность в Ираке важна для Турции, и Анкара надеется, что власти Ирака смогут стабилизировать ситуацию в стране, передает в субботу Trend со ссылкой на МИД Турции.

В сообщении ведомства отмечается что, Анкара также выражает соболезнование семьям и близким погибших в ходе протестов в Ираке.

«Мы считаем, что иракское правительство предпримет необходимые шаги для того, чтобы оправдать ожидания народа. Мы призываем к трезвости и здравому смыслу, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения на демонстрациях» - говорится в сообщении МИД Турции.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией. В связи с демонстрациями закрыты КПП на границе с Ираном.

Власти Ирака полностью отключили со среды до пятницы доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. При этом протесты не прекратились.

По состоянию на субботу число погибших в ходе демонстраций в Ираке достигло 60 человек, раненых – более 2000.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор Ровшан)

Твиттер: @rhafizoglu

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