Глава МИД Турции прибыл в Азербайджан

12 октября 2019 22:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан. Как передает Trend об этом сообщил Чавушоглу в своем профиле в социальной сети Facebook.

Чавушоглу написал следующее: "Провел предварительную встречу в нашем посольстве в Баку, перед тем как принять участие на 7-м саммите Тюркского совета на уровне министров иностранных дел".

Отметим, что 12 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Узбекистан принял решение о вступлении в Тюркский совет.

По его словам, в ближайшее время ожидается вступление в организацию и Туркменистана.

Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.

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