Эрдоган: Операция "Источник мира" внесет вклад в защиту территориальной целостности Сирии

16 октября 2019 01:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Операция "Источник мира" внесет вклад в защиту территориальной целостности Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Наш президент сказал, что операция «Источник мира» внесет вклад не только в борьбу с терроризмом, а также в защиту территориальной целостности Сирии и в процесс политического урегулирования», - говорится в сообщении администрации Эрдогана, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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