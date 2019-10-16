В январе-сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 800 объектов недвижимости

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 829 объектов недвижимости, что на 128 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 95, в феврале - 105, в марте - 87, в апреле - 87, в мае – 90 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 67, в июле - 92, в августе - 88, в сентябре - 118 объектов недвижимости.

В сентябре 2019 года в Турции были проданы 146,9 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента больше по сравнению с сентябрем 2018 года.

В сентябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,177 тысячи объектов недвижимости, что на 25,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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