ВС Турции не используют химическое оружие на севере Сирии - минобороны

БАКУ /Trend/ – ВС Турции не используют химическое оружие на севере Сирии, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Турция вовсе не обладает ни какими видами химического оружия.

Министр отметил, что военная операция «Источник Мира», которая проводится на севере Сирии, осуществляется таким образом, чтобы не нанести какого либо ущерба мирному населению, проживающему в зонах, где проводится операция.

«К великому сожалению ряд западных и других зарубежных СМИ в своих пропагандистских сюжетах искажают суть военной операции «Источник Мира» на севере Сирии», - сказал Акар.

Отметим, что ранее правительство Турции также критиковало ряд западных СМИ в связи с искажением военной операции «Источник Мира» на севере Сирии.

В сообщении правительство Турции отмечалось, что западные СМИ, используя фотографии которые были сняты в Йемене и в других очагах военных конфликтов пытаются, исказить суть и очернить военную операцию «Источник мира».

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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