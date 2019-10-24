Турецкие авиалинии отменили ряд рейсов в Италию

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиалинии (THY) отменили ряд рейсов в Италию, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что причиной отмены трех рейсов является забастовки работников государственного авиадиспетчера ENAV которая запланирована завтра 25 октября.

По данным СМИ, в целом отменены авиарейсы в Рим, Милан и Венецию.

О переносе авиарейсов на другое время не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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