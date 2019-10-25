Проект создания государства на севере Сирии остался в прошлом — администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Проект создания государства на севере Сирии со стороны террористов остался в прошлом, написал в своем микроблоге в Twitter глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом сообщает в пятницу Trend.

Как отметил Алтун, Турция смогла противостоять созданию «государства» террористами решительности президента страны Реджеп Тайип Эрдогана.

Алтун подчеркнул, что Турция будет бороться с терроризмом до полного уничтожения.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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