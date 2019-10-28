Какие модели Volkswagen будут производить в Турции?

28 октября 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания германского автоконцерна Volkswagen AG - Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ в Турции будет производить модели Passat и Škoda Superb. Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данные модели предназначены как для внутреннего рынка, так и на экспорт в ряд стран. О времени начала производства не сообщается.

Отметим, что второго октября 2019 года в турецкой провинции Маниса состоялось открытие компании Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayive Ticaret AŞ - "дочки" германского автоконцерна Volkswagen AG.

Как сообщается, уставной капитал компании составляет 943,5 миллиона турецких лир.

Ожидаемый объем производства — около 1,3 тысячи автомобилей в год.

Официальный курс на 28 октября - 5.7688/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu

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