Турция закрыла Дарданеллы для международного судоходства

29 октября 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Турция закрыла пролив Дарданеллы для международного судоходства. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В связи с густым туманом в проливе, он был закрыт для международного судоходства сегодня с 09:00 по местному времени.

Отметим, что в последний раз пролив закрывался для движения международных судов 11 июля. Это также было связано с густым туманом, в результате чего видимость составляла менее 10 метров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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