Военная операция «Источник мира» - острая необходимость для Анкары - экс-глава Генштаба Турции

БАКУ /Trend/ - Проведение военной операции «Источник мира» было острой необходимостью для Анкары, сказал экс-глава Генштаба Турции Илькер Башбуг.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, именно благодаря этой операции Анкара смогла уничтожить коридор террористов на севере Сирии, представлявший реальную угрозу национальной безопасности Турции.

Башбуг добавил, что есть страны, в чьих интересах существование террористов YPG/PYD на севере Сирии.

Отметим, что 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате они подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня 23 октября на сирийскую сторону границы из Турции (за пределами зоны операции "Источник мира") вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений YPG/PYD на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в ходе военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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