Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

1 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в районе северной границы Сирии,пишет Trend со ссылкой на РИА Новости.

Колонна российских и турецких войск вышла из пункта Дербесия в пятницу в 12.00. Протяженность маршрута составит 110 километров. Скорость колонны составит 40-60 километров.

В составе колонны - пять машин российских военных и четыре турецких.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу отрядов PYD/YPG и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершён досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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