МИД Турции раскритиковал доклад Госдепа США по терроризму

БАКУ /Trend/ - Доклад Государственного департамента США о проблемах борьбы с терроризмом в мире за 2018 год, в котором не упоминается террористическая организация YPG, свидетельствует о попытке Вашингтона завуалировать свое сотрудничество с этой группировкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«Отсутствие в документе упоминания о YPG и использование вместо этого выражения «ответвление РПК в Сирии» представляет собой попытку властей США, не скрывающих сотрудничества с этой террористической группировкой, завуалировать свою противоправную позицию», - говорится в заявлении Аксоя.

Он напомнил, что РПК, которая включена со стороны США в список иностранных террористических организаций, несет ответственность за гибель более 1200 гражданских лиц, полицейских и военных в Турции в 2015-2018 годах.

При этом дипломат обратил внимание, что в отчете отмечается «активное участие» Турции в работе международных антитеррористических структур, включая Глобальный контртеррористический форум и антитеррористическую коалицию под руководством США.

Представитель МИД Турции коснулся также части доклада, в которой говорится о главаре террористической организации FETO Фетуллахе Гюлене. «Представление главаря FETO - еще одной террористической организации, избравшей мишенью Турцию, в качестве «религиозного деятеля в изгнании» означает игнорирование и поддержку гнусной попытки государственного переворота 15 июля», - подчеркнул Аксой.

«Это также является проявлением усилий по игнорированию того факта, что этот террорист нашел убежище на территории США», - добавил он.

Спикер МИД Турции напомнил, что в результате устроенного FETO путча погиб 251 человек, ранения получили несколько тысяч человек.

Представитель турецкого внешнеполитического ведомства также указал на значимость международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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