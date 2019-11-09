В Турции еще одна семья погибла от отравления цианидом – СМИ

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Анталья все члены одной семьи (четыре человека) погибли от отравления цианидом, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, после того как полиция обнаружила трупы, в целях безопасности все здание было эвакуировано.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Отметим, что ранее в Стамбуле четыре члена одной семьи совершили суицид.
Полиция Стамбула обнаружила их тела в квартире, на дверях которой была надпись - «Не входить! Позвоните в полицию, в квартире цианид».
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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