В Турции зафиксированы два землетрясения

10 ноября 2019 23:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщает Trend со на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 17:39 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 51,23 километра от района Аланья провинции Анталья.

Очаг землетрясения залегал на глубине 17,83 километра.

Также сообщается, что в 18:16 провинции Измир произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Чешме, очаг залегал на глубине семи километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

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