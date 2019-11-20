Из Турции депортированы двое террористов ИГ нидерландского происхождения – МВД

БАКУ/Trend/ - Из Турции депортированы ранее задержанные двое боевиков террористической организации «Исламского государства» (ИГ), сообщает в среду Trend со ссылкой на заявление министерство внутренних дел Турции.

В сообщении отмечается что, имена депортированных террористов не разглашается по причине безопасности.

«Все террористы ИГ, которые были задержаны в Турции будут депортированы», - говорится в заявлении МВД Турции.

Отметим, что 11 ноября этого года Турция начала депортацию ранее задержанных террористов ИГ.

14 ноября из Турции были депортированы семеро террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что начиная с 11 ноября Турция начнет процесс депортации ранее задержанных террористов ИГ в страны их проживания.

По словам Сойлу, Турция не намерена удерживать их у себя, даже если они будут лишены гражданства.

Министр сказал, что в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу также сообщил, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира», на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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