В Турции вспыхнул пожар в здании, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле всыпхнул пожар в трехтажном здании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар произошел на верхнем этаже здания, где занимались текстильным производством.

На место происшествия были направлены пожарные бригады, полицейские и машины скорой помощи. Движение автотранспорта было перекрыто. Пять человек, задохнувшихся дымом, были эвакуированы и госпитализированы.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

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