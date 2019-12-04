В октябре Турцию посетили свыше 100 тыс. туристов из Израиля и США

4 декабря 2019 19:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2019 года Турцию посетили 108, 023 тысячи туристов из Израиля и США.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Было отмечено, что в октябре 2019 года Турцию посетили 55, 907 тысячи туристов из Израиля, что на 59,83 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

"Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,30 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 492,248 тысячи туристов из Израиля, что на 28,04 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Израиля в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 1,21 процента.

"В октябре 2019 года Турцию посетили 52,116 тысячи туристов из США, что на 33,41 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,21 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 507, 461 тысячи туристов из США, что на 30,97 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 1,25 процента.

Отметим, что в октябре 2019 года Турцию посетили 4,291 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 1,635 миллиона, Стамбул - 1,347 миллиона туристов.

В январе-октябре 2019 года Турцию посетили 40,719 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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