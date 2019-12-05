В Анкаре конфисковано более 20 тонн контрафактного алкоголя - СМИ

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в ходе спецоперации конфискованы 24 тонны контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В ходе спецоперации задержаны два человека.
По данным СМИ, задержанные занимались производством контрафактного алкоголя.
Отметим, что в июле этого года в ходе спецоперации были конфискованы 560 литровых бутылок контрафактного алкоголя и задержаны 20 человек.
Как сообщалось ранее, в начале июля в Турции от потребления контрафактного алкоголя умерли 25 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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