Турцию посетили свыше 20 тыс. туристов из Узбекистана

9 декабря 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В октябре 2019 года Турцию посетили 20,783 тысячи туристов из Узбекистана, что на 34,67 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,48 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-октябре 2019 года Турцию посетили 214,420 тысячи туристов из Узбекистана, что на 0,53 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-октябрь 2019 года, составила 0,63 процента.

Отметим , что в октябре 2019 года Турцию посетили 4,291 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 1,635 миллиона, Стамбул - 1,347 миллиона туристов.

В январе-октябре 2019 года Турцию посетили 40,719 миллиона туристов, что на 14,28 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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