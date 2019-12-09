В Турции подорван военный конвой – семь раненых

9 декабря 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В провинции Шырнак, на юго-востоке Турции, подорван военный конвой, в результате чего, по предварительным данным, ранены семь турецких военнослужащих.

Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается что состояние двух военных оценивается как крайне тяжелое.

По данным СМИ, подрыв был организован террористами РПК.

Напомним, что конфликт, связанный с рабочей партией Курдистана (РПК), которая борется за создание независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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