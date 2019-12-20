Из Турции депортированы более 100 иностранцев-боевиков ИГ

20 декабря 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За период с 11 ноября по 19 декабря 2019 года из Турции были депортированы 110 иностранных боевиков организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди депортированных 21 гражданин Германии, 13 - Франции.

Отметим, что 11 ноября этого года Турция начала депортацию ранее задержанных террористов ИГ.

14 ноября из Турции были депортированы семеро террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что, начиная с 11 ноября, Турция начнет процесс депортации ранее задержанных террористов ИГ в страны их проживания.

По его словам, в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу также сказал, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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