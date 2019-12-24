Турция сократила экспорт товаров обороной промышленности в Иран

24 декабря 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт товаров оборонной промышленности Турции в Иран сократился на 30,92 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,832 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в ноябре 2019 года, экспорт товаров оборонной промышленности из Турции в Иран вырос на 110 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 361 тысячи долларов.

Напомним, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,44 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 14,139 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 68,11 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 2,068 миллиарда долларов.

За последние 12 месяцев (ноябрь 2018 - ноябрь 2019) экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 65,31 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, составив 15,494 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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