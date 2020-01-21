В прошлом году резко выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства

21 января 2020 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом во вторник сообщили Trend в главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-декабре 2019 года, число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло на 93,5 процента по сравнению с 2018 годом.

В частности, за 2019 год посредством Службы занятости, Азербайджан посетили 60 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 19,991 тысячи граждан Турции, что на 20,3 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В 2019 году по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 1,490 миллиона граждан, что на 19,5 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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