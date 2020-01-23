В прошлом году сократился экспорт турецких фруктов и овощей

23 января 2020 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2019 года года экспорт турецких фруктов и овощей сократился на 11 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, составив 4,021 миллиона тонн.

Об этом сказали Trend в четверг в турецком Объединении экспортеров фруктов и овощей (Türkiye Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu).

За указанный период доходы Турции от экспорта фруктов и овощей сократились на три процента по сравнению с показателями экспорта 2018 года, составив 2,247 миллиарда долларов.

"За 2019 год из Турции были экспортированы 1,123 миллиона тонн фруктов, что на пять процентов меньше по сравнению с отчетным периодом 2018 года. При этом за указанный период доходы Турции от экспорта фруктов выросли на два процента по сравнению с отчетным периодом 2018 года и составили 846 миллионов долларов", - сказали в Объединении.

"За указанный период экспорт овощей из Турции сократился на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,284 миллиона тонн. "В январе-декабре 2019 года из Турции было экспортировано овощей на 645 миллионов долларов", - сказали в Объединении.

Было отмечено, что за 12 месяцев 2019 года Турция экспортировала 1,614 миллиона тонн цитрусовых, что на 20 процентов меньше по сравнению с январем-декабрем 2018 года.

"В январе-декабре прошлого года из Турции было экспортировано цитрусовых на 756 миллионов долларов", - сказали в Объединении.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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