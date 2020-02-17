В одной из школ Анкары произошел вооруженный инцидент

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в одной из школ произошел вооруженный инцидент, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, неизвестный, ворвавшийся с оружием в здание школы, ранил директора учебного заведения, после чего выстрелил в себя.

По данным СМИ, оба госпитализированы.

О других деталях произошедшего не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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