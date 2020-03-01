Более 100 тыс. сирийских беженцев покинули Турцию

БАКУ /Trend/ - Более 100 тысяч сирийских беженцев перешли границу Турции с ЕС.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 19.40, число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек", - отметил министр.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.