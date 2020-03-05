Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"В этом году мы отмечаем 100-летнюю годовщину со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну", - заявил он журналистам по итогам переговоров по ситуации в Сирии в Москве.
Эрдоган добавил, что у Турции и России продолжительная история отношений, Анкара хочет продолжить сотрудничество с Москвой на основе взаимоуважения.
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