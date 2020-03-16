В Турции закроют бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса
БАКУ /Trend/ - Бары, дискотеки и ночные клубы должны приостановить работу в Турции с 16 марта из-за распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
"С целью защиты граждан от пандемии коронавируса с 10.00 понедельника приостанавливается работа баров, дискотек и ночных клубов", - говорится в распоряжении министерства внутренних дел.
Напомним, что число больных коронавирусом в Турции составляет шесть человек.
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