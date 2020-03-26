Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 26 марта, примет участие в чрезвычайном саммите лидеров стран G20 («Большая двадцатка»), посвященном борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
Как сообщается, переговоры пройдут в режиме видеоконференции.
С турецкой стороны в консультациях примут участие министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
Лента новостей
В ближайшие дни в розничной продаже будет достаточно спирта и будут созданы благоприятные условия для производства масок
Фонд Гейдара Алиева реализует социальный проект в рамках мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса (ФОТО)
AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб
Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО)
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)