В Турции произошло землятресение

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Маниса произошло землятресение.

Как передает Trend со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям, магнитуда землетрясения составила 4,1 балла, а эпицентр был на глубине 7,04 км.

Землетрясение было зарегистрировано в 08:56 по бакинскому времени в Ахисарском районе города Манисы.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.