Обнародовано количество туркменских туристов, посетивших Турцию в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года Турцию посетили 16,833 тысячи туристов из Туркменистана, что на 20,86 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Туркменистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за февраль 2020 года, составила 0,97 процента.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 35,822 тысячи туристов из Туркменистана, что на 15,59 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля граждан Туркменистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-февраль 2020 года, составила 1,02 процента.

Согласно данным министерства, в феврале 2020 года Турцию посетили 1,733 миллиона туристов, что на 3,76 процента больше по сравнению с февралем 2019 года.

В январе-феврале 2020 года Турцию посетили 3,520 миллиона туристов, что на 9,68 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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