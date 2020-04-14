В Турции временно освободят 90 тыс. заключенных

В Турции парламентом было одобрено постановление о временном освобождении порядка 90 тыс. заключенных.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, мера будет действовать до 31 мая, однако может быть продлена, если число заразившихся коронавирусом в Турции продолжит расти.

Временное освобождение коснется осужденных за нетяжкие преступления, лиц старше 65 лет, а также женщин с детьми младше шести лет. Признанные виновными в совершении тяжких преступлений, террористических действий, насилия по отношению к женщинам не смогут претендовать на временное освобождение.

В понедельник министр юстиции республики Абдулхамит Гюль сообщил о 17 случаях заражения и трех летальных исходах среди заключенных пяти тюрем. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Турции превысило 61 тыс., умерли 1 296 больных.