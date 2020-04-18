В Турции продлили на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны

БАКУ /Trend/ - В Турции приняли решение продлить еще на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

Согласно информации, с 00:00 19 апреля на 15 суток будет приостановлено наземное, авиа- и морское сообщение.

Ограничения касаются провинций Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван и Зонгулдак.

Отметим, что в Турции число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 82 329, 1890 человек скончались.