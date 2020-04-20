В январе-марте из Ирана через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов

Турция 20 апреля 2020 17:15 (UTC+04:00)
В январе-марте из Ирана через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов
В январе-марте из Ирана через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов
В январе-марте из Ирана через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов
В январе-марте из Ливии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов
В январе-марте из Ливии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов
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