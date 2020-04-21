Турция участвует в процессе перестройки миропорядка

Впервые после Второй мировой войны Турция получила возможность принять активное участие в процессе перестройки существующего миропорядка.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к функционерам правящей Партии справедливости и развития Турции, пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, пандемия коронавируса нового типа по своим масштабам экономических последствий, привела мир к самому крупному кризису последних десятилетий.

Президент отметил, что Турция как и весь мир ведет напряженную борьбу с пандемией коронавируса.

«Ситуация в нашей стране постепенно нормализуется. Число новых заражений уже не превышает предыдущие дни», - констатировал глава государства.