В 31 провинции Турции действует 4-дневный комендантский час

В 31 провинции Турции в четверг вступил в силу четырехдневный режим комендантского часа, который продлится до полуночи 27 апреля, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Жителям 30 крупных городов и провинции Зонгулдаг в период с 23 по 26 апреля запрещено покидать свои дома.

Решение принято властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).

Комендантский час ранее дважды объявлялся в 31 провинции Турции по выходным.

Ограничения коснулись жителей городов: Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван, а также провинции Зонгулдаг.

В связи с началом священного месяца Рамазан 23-24 апреля продуктовые магазины будут работать с 09:00 до 14:00. В эти дни жителям городов (за исключением категории граждан младше 20 и старше 65 лет) будет разрешено посещать лишь ближайшие маркеты. В эти дни магазинам будет разрешено совершать доставку на дом.

При этом 25 и 26 апреля продуктовые в 31 провинции будут закрыты.