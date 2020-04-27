В I квартале 2020 г. Кыргызстан значительно увеличил импорт ювелирных изделий из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции в Кыргызстан вырос на 45,16 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 26,099 миллиона долларов.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в марте 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции в Кыргызстан сократился на 37,09 процента по сравнению с показателем за март 2019 года, составив 3,814 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт ювелирных изделий из Турции на мировые рынки вырос на 9,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 894,610 миллиона долларов.

Экспорт ювелирных изделий составляет 2,1 процента от общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки ювелирные изделия на сумму 230,591 миллиона долларов, что на 22,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт ювелирных изделий из Турции в марте 2020 года составил 1,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала ювелирные изделия на сумму 4,181 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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