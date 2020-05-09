В Турции действует двухдневный комендантский час в 24 провинциях
БАКУ /Trend/ - В 24 провинциях Турции вступил в силу двухдневный режим комендантского часа, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Жителям 24 крупных городов и провинции Зонгулдаг в период с 9 по 10 мая запрещено покидать свои дома.
Решение принято властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).
Ограничения коснулись жителей городов: Адана, Анкара, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Маниса, Мардин, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван, а также провинции Зонгулдаг.
Рынки, продуктовые и овощные магазины будут закрыты.
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