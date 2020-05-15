Эрдоган и Столтенберг обсудили пандемию
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили борьбу с распространением коронавируса нового типа и шаги, которые необходимо предпринять в период после пандемии.
Эрдоган и Столтенберг также затронули региональную проблемы, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии.
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