Эрдоган и Столтенберг обсудили пандемию

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора стороны обсудили борьбу с распространением коронавируса нового типа и шаги, которые необходимо предпринять в период после пандемии.

Эрдоган и Столтенберг также затронули региональную проблемы, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии.