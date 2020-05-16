В марте вырос товарооборот Турции с Украиной

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года товарооборот Турции с Украиной вырос на 35,588 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 373,129 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В марте 2020 года экспорт Турции в Украину составил 186,334 миллиона долларов, а импорт из Украины – 186,795 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции с Украиной вырос на 173,574 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, превысив 1,129 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года экспорт Турции в Украину составил 479,428 миллиона долларов, а импорт из Украины – 650,108 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 17,8 процента по сравнению с мартом 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с мартом 2019 года и составил 18,813 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

По итогам этого периода экспорт Турции сократился на четыре процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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