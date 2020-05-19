У берегов Турции произошли три землетрясения
БАКУ /Trend/ - У берегов Турции в Средиземном море произошли три землетрясения, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 02:22 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,89 километра. Эпицентр находился в 281 километре от района Датча провинции Мугла. Второе землетрясение наблюдалось в 03:02 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 4,4, очаг залегал на глубине 6,8 километра. Эпицентр находился в 320 километрах от этого района.
Третье землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 05:44 по местному времени.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,84 километра. Эпицентр находился в 269 километрах от района Датча провинции Мугла.
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