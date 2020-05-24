В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 120 тысячам
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 32 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 340.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 156 827, за прошедшие 24 часа 1 141 тест на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 118 694.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: Поздравления премьер-министра Армении по случаю праздника Рамазан являются высшим уровнем лицемерия
О диалоге депутата Милли меджлиса Расима Мусабекова и депутата парламента Армении Ованеса Игитяна, представленном в Ютуб канале
Хикмет Бабаоглу: Применение новых технологий в любой области оптимизирует ее развитие, эксплуатацию и управление
Азер Бадамов: Стремление мировых компаний к сотрудничеству с Азербайджаном - результат благоприятной деловой и инвестиционной среды
Язгюль Абдиева: Должны быть приняты меры против людей, распространяющих ложную информацию о коронавирусе
Севиль Микаилова: Выдвинутые Президентом Ильхамом Алиевым инициативы по внедрению интеллектуальных систем станет качественно новым этапом в развитии страны
Главе государства пишут: Единство народа и Президента в эти тяжёлые дни свидетельствует о том, что Вы являетесь сильным лидером