В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 122 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 34 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 431.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 159 797, за прошедшие 24 часа 1 035 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 122 793.