БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит спецоперацию против сторонников террористической организации «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена).

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе операции, по предварительным данным, задержаны 118 человек, в числе которых также отставные офицеры.

Было отмечено, что все задержанные имели тесные контакты с членами «FETO».

Не исключается, что спецоперации также будут проведены в других городах Турции.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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